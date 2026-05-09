Luján recibe a Cañuelas con el objetivo de ganar de local
Primera C.
Luján enfrentará este domingo 10 de mayo a Cañuelas desde las 15:30 horas en el Estadio 1º de Abril, en un nuevo compromiso del campeonato.
Las boleterías estarán habilitadas a partir de las 14:00. La institución informó que únicamente podrán retirarse entradas personales presentando carnet de socio con cuota al día y DNI. Además, los socios y socias al día podrán ingresar directamente con el código QR o retirar su ticket en boletería.
También habrá venta de entradas para no socios, con un valor de $24.000 las generales.
Por otra parte, estará disponible la compra de tickets de estacionamiento para autos y motos. Los tickets podrán adquirirse tanto en boletería como a través de la app oficial. Los socios protectores tendrán estacionamiento gratuito.
Luján buscará hacerse fuerte en casa y continuar sumando ante su gente.
Publicado el sábado 9 de mayo de 2026