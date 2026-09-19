Luján recibe a Atlas con la obligación de ganar

Publicado el sábado 19 de septiembre de 2026

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Luján recibirá este sábado desde las 15 a Atlas de General Rodríguez en el Estadio 1ero de Abril, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera C.

El equipo de nuestra ciudad marcha como único puntero, con un punto de ventaja sobre Cañuelas, que recién jugará el lunes como visitante frente a Sportivo Barracas.

Por eso, Luján buscará quedarse con los tres puntos para mantener la diferencia en lo más alto al menos hasta el partido de su principal perseguidor.

Atlas llega ubicado en la décima posición, con 36 unidades. Restan cuatro fechas para el final del torneo y Luján sabe que una victoria será importante para sostenerse en la cima de la Zona B.

Publicado el sábado 19 de septiembre de 2026