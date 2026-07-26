Domingo 26 de julio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 18°C
  • H: 63%
  • P: 1014
  • V: Noreste

Luján reaccionó, goleó a Central Ballester y sigue en la punta

Primera C.



Publicado el domingo 26 de julio de 2026

Luján dio vuelta un partido que se había complicado y terminó imponiéndose por 3 a 1 frente a Central Ballester en el estadio 1° de Abril, del barrio San Emilio, para quedar como único puntero de la Zona B de la Primera C.

El conjunto de la Banda comenzó mejor, pero fue la visita la que golpeó primero. A los 8 minutos del segundo tiempo, Central Ballester se puso en ventaja y obligó al Lujanero a remar desde atrás.

Lejos de sentir el impacto, Luján reaccionó con personalidad y mostró toda su eficacia en el tramo final del encuentro. Nahuel Icazatti marcó el empate, Tomás Dopazo dio vuelta el resultado y Tomás Serra sentenció el 3 a 1 para desatar el festejo de los hinchas.

Con este triunfo, el equipo de la Basílica ratificó su gran presente, volvió a demostrar carácter para revertir un resultado adverso y quedó como único líder de la Zona B, alimentando la ilusión de pelear por el ascenso hasta el final.

Publicado el domingo 26 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.