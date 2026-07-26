Luján reaccionó, goleó a Central Ballester y sigue en la punta

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Luján dio vuelta un partido que se había complicado y terminó imponiéndose por 3 a 1 frente a Central Ballester en el estadio 1° de Abril, del barrio San Emilio, para quedar como único puntero de la Zona B de la Primera C.



El conjunto de la Banda comenzó mejor, pero fue la visita la que golpeó primero. A los 8 minutos del segundo tiempo, Central Ballester se puso en ventaja y obligó al Lujanero a remar desde atrás.



Lejos de sentir el impacto, Luján reaccionó con personalidad y mostró toda su eficacia en el tramo final del encuentro. Nahuel Icazatti marcó el empate, Tomás Dopazo dio vuelta el resultado y Tomás Serra sentenció el 3 a 1 para desatar el festejo de los hinchas.



Con este triunfo, el equipo de la Basílica ratificó su gran presente, volvió a demostrar carácter para revertir un resultado adverso y quedó como único líder de la Zona B, alimentando la ilusión de pelear por el ascenso hasta el final.

Publicado el domingo 26 de julio de 2026