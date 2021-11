Luján RC se despidió de la temporada con una derrota

El partido de primera fue muy parejo en el primer tiempo, cuando Luján caía 14-7 (el único try lo anotó José Aramendi) y en la última acción de esa primera parte Ignacio Brancatto anotaba un try para descontar pero el árbitro, a instancias del asistente, lo anuló por un supuesto golpe (en la transmisión y con varias repeticiones no se aprecia) de Rodrigo Tojo que vio la roja. En los segundos 40 minutos y con un hombre menos, el tramite se hizo cuesta arriba para LRC.

Esta tarde fue el último partido del staff comandado por Luis Dapia y Juan Pasini que estuvieron al frente del plantel superior durante los últimos 3 años.

Publicado el sábado 6 de noviembre de 2021