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Luján quiere seguir ganando

Primera C.



Publicado el domingo 17 de mayo de 2026

Luján visitará a Deportivo Paraguayo este domingo desde las 15:30.

Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujanero visitará en González Catán a un equipo que siempre es complicado de local.

El lujanero viene de ganarle a Cañuelas 1 a 0 y ese triunfo fue muy festejado en el vestuario luego de consumada la victoria.

Quizás sea un punto de quiebre para el equipo que dirige Martín Pérez Bianchi y ahora buscará los tres puntos de visitante.

Publicado el domingo 17 de mayo de 2026

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