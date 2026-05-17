Luján quiere seguir ganando
Primera C.
Luján visitará a Deportivo Paraguayo este domingo desde las 15:30.
Por el Torneo Apertura de Primera C, el Lujanero visitará en González Catán a un equipo que siempre es complicado de local.
El lujanero viene de ganarle a Cañuelas 1 a 0 y ese triunfo fue muy festejado en el vestuario luego de consumada la victoria.
Quizás sea un punto de quiebre para el equipo que dirige Martín Pérez Bianchi y ahora buscará los tres puntos de visitante.
Publicado el domingo 17 de mayo de 2026