Viernes 3 de octubre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 17°C
  • H: 77%
  • P: 1017
  • V: Este Noreste

AHORA

Luján quiere avanzar en el reducido

El equipo de Sebastián “Pulga” Fredes recibe a El Porvenir en el estadio 1° de Abril por el partido de vuelta de los play off.



Publicado el viernes 3 de octubre de 2025

LLuján enfrentará esta tarde a El Porvenir en el marco de la Primera C. El partido se jugará en el estadio 1° de Abril, ubicado en el barrio San Emilio, desde las 15:30, con el arbitraje de Jonathan Barrios. En la ida, el Lujanero empató 1 a 1 en Gerli y ahora intentará definir la serie en casa.

El conjunto dirigido por Sebastián “Pulga” Fredes llega con la ilusión de dar un paso más en el reducido. El DT, ex jugador del club, conoce la identidad lujanera y transmite ese sentido de pertenencia al plantel, que buscará hacerse fuerte con el apoyo de su gente.

Por su parte, El Porvenir llega con la obligación de, al.menps empatar para ir a los penales, una derrota lo dejaría clasificado al Lujanero.

La expectativa en la ciudad es alta y se espera un gran acompañamiento del público en San Emilio. El ganador avanzará a la siguiente instancia del reducido de la Primera C, manteniendo vivo el sueño del ascenso.

Foto Gentileza Club Luján

Publicado el viernes 3 de octubre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.