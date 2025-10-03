Luján quiere avanzar en el reducido

AHORA

Publicado el viernes 3 de octubre de 2025

El equipo de Sebastián “Pulga” Fredes recibe a El Porvenir en el estadio 1° de Abril por el partido de vuelta de los play off.

LLuján enfrentará esta tarde a El Porvenir en el marco de la Primera C. El partido se jugará en el estadio 1° de Abril, ubicado en el barrio San Emilio, desde las 15:30, con el arbitraje de Jonathan Barrios. En la ida, el Lujanero empató 1 a 1 en Gerli y ahora intentará definir la serie en casa.

El conjunto dirigido por Sebastián “Pulga” Fredes llega con la ilusión de dar un paso más en el reducido. El DT, ex jugador del club, conoce la identidad lujanera y transmite ese sentido de pertenencia al plantel, que buscará hacerse fuerte con el apoyo de su gente.

Por su parte, El Porvenir llega con la obligación de, al.menps empatar para ir a los penales, una derrota lo dejaría clasificado al Lujanero.

La expectativa en la ciudad es alta y se espera un gran acompañamiento del público en San Emilio. El ganador avanzará a la siguiente instancia del reducido de la Primera C, manteniendo vivo el sueño del ascenso.

Foto Gentileza Club Luján

