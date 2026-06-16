Luján: quedó restablecido el servicio eléctrico en el centro y el barrio Sarmiento

Publicado el martes 16 de junio de 2026

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La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que quedó normalizado el suministro de energía eléctrica en la zona céntrica de la ciudad y en el barrio Sarmiento, luego del corte que afectó a numerosos usuarios durante la mañana de este martes.

Desde la entidad habían señalado previamente que personal técnico se encontraba recorriendo el alimentador y trabajando en la cámara ubicada sobre la calle Lavalle para detectar el origen de la falla.

Finalmente, la Cooperativa comunicó que el servicio fue restituido en su totalidad y agradeció la comprensión de los vecinos ante las molestias ocasionadas por la interrupción del suministro.

De esta manera, tanto los hogares como los comercios afectados recuperaron el normal abastecimiento de energía tras varias horas de trabajo del personal especializado.

Publicado el martes 16 de junio de 2026