Luján puso fin a otra causa judicial y consolida su ordenamiento

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El Club Luján informó la finalización de un nuevo expediente judicial vinculado a reclamos de algunos ex futbolistas que integraron el plantel de la temporada 2019. En esta oportunidad, la institución completó el pago correspondiente al acuerdo alcanzado con el ex jugador Leonel Ravest, dando por concluida la causa.

Ravest formó parte de aquel plantel profesional y posteriormente fue desafectado del equipo durante el ciclo encabezado por el técnico Osvaldo Ruggero, situación que derivó en el posterior reclamo judicial, una vez que el mediocampista colgó los botines.

De acuerdo con lo informado por la entidad, la erogación total rondó los 10 millones de pesos e incluyó los distintos conceptos derivados del proceso. El compromiso fue afrontado mediante un esquema de pagos acordado entre las partes y cumplido en los plazos establecidos.

La resolución de este caso se suma a otras gestiones realizadas por la actual conducción del club en el marco de un plan destinado a normalizar situaciones administrativas y económicas pendientes. Entre ellas se encuentra el acuerdo alcanzado meses atrás con el ex arquero Gustavo “El Pelado” Ruhl, también integrante del plantel 2019, cuya cancelación representó un importante esfuerzo financiero para la institución.

En paralelo, continúan las conversaciones con representantes legales del ex futbolista Matías Vallejos para intentar arribar a una solución consensuada respecto de otro reclamo aún pendiente vinculado a la misma época.

Desde la dirigencia remarcaron a través de las redes sociales que la resolución de estos expedientes forma parte de una decisión orientada a fortalecer la situación institucional del club y brindar previsibilidad a su funcionamiento. También destacaron la tarea desarrollada por las áreas Legal y de Tesorería, que acompañan las distintas instancias de negociación y seguimiento de cada caso.

Con estos avances, la entidad de nuestra ciudad continúa reduciendo pasivos derivados de litigios de años anteriores, en línea con el proceso de ordenamiento que viene impulsando la actual Comisión Directiva.

Publicado el jueves 9 de julio de 2026