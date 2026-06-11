Luján presenta una amplia agenda cultural para disfrutar del fin de semana largo

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El Municipio de Luján dio a conocer la agenda de actividades artísticas y culturales que se desarrollarán durante el fin de semana largo en distintos espacios del distrito, con propuestas gratuitas y aranceladas para todas las edades.

Entre las actividades de acceso libre y gratuito se destacan las muestras del ciclo LujanArte, que comenzarán el jueves 11 a las 20 en Viggiano Vermut (25 de Mayo 1101), con la inauguración de la exposición de María Serale. En tanto, el viernes 12 a las 17.30, en la cafetería y panadería Amapolas (De la Virgen 936), quedará habilitada una muestra de Cecilia Boggi y Dora Schiaffino, cuyas obras estarán en exhibición y a la venta durante junio y julio.

También el viernes 12, el humorista Gustavo Gerber, conocido como «Un Rubio Peronista», presentará su espectáculo de stand up «Daño cerebral mínimo» en el Centro Cultural Ana de Matos, con funciones a las 18 y 21. Las entradas son a la gorra y deben reservarse previamente debido a la capacidad limitada.

El sábado 13, de 20 a 0, Miglioranza Casa de Arte (Colón 773) abrirá sus puertas para la muestra «Territorio y Ceremonia», de Claudio Massa y Luis Cabada. La entrada es gratuita, con inscripción previa.

Por otra parte, el domingo 14, de 15 a 17, se realizará una nueva edición de «Luján se Mueve» en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica. La jornada estará a cargo del Ballet Alma de Rezabaile de la Escuela Secundaria Nº 2, junto a agrupaciones invitadas. La actividad se suspenderá en caso de lluvia.

Además, el Museo Municipal de Bellas Artes continúa presentando la muestra «Fantasía de lo cotidiano», con ilustraciones de Julia Rueda. La exposición podrá visitarse hasta el 20 de junio, de lunes a viernes de 9 a 17 y los fines de semana de 10 a 17.

En cuanto a las propuestas aranceladas, el Teatro Trinidad Guevara ofrecerá una variada programación que incluye el show de stand up de Sole Macchi, nuevas funciones de «Romeo y Julieta», dirigida por José Ithurrart, y el espectáculo de danza «Somos Más», a cargo de la escuela The Best Gym.

El Teatro WalGon también contará con diversas actividades el sábado 13, entre ellas un Seminario Intensivo de Locución, una jornada de «Tango y Café» y la presentación de la obra «Querido Ricardo».

Ese mismo día, el Teatro El Galpón será escenario de la obra «Rozza Orzuzza», mientras que el Club Argentino recibirá una nueva edición de «La Varieté del Argentino», con música en vivo, intervenciones artísticas y propuestas participativas.

Asimismo, en la localidad de Carlos Keen se desarrollará una «Noche de jazz, bossa nova y boleros» en La Oveja Negra, con las actuaciones de Patricia Bisso y Gustavo Cirigliano.

Finalmente, todos los domingos, de 11 a 20, frente a la terminal de Luján tendrá lugar «El baile de la Conservadora», una propuesta de baile de campo con música en vivo y un ambiente familiar.

Para obtener más información sobre horarios, reservas y adquisición de entradas, los interesados pueden consultar las redes sociales y canales oficiales de cada espacio cultural.

Publicado el jueves 11 de junio de 2026