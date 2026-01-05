«Luján pone primera y empieza a armar el 2026”

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)





El primer equipo del Club Luján dio inicio a la pretemporada de este año en su predio del barrio San Emilio, con los primeros trabajos bajo la supervisión de la dupla técnica integrada por Ezequiel Nicosia y Mateo Pighin.



La jornada marcó el comienzo formal de la preparación del plantel de cara a la nueva temporada de AFA y contó con la presencia de los cinco refuerzos confirmados hasta el momento: Julián Rodríguez Seguer (ex Berazategui), Santiago Galván (ex Claypole) Franco Pérez (ex Fénix), Axel Abad (ex Juventud Unida) y Nisim Vergara (ex Atlas) quienes se sumaron al grupo para realizar las evaluaciones y los trabajos físicos y futbolísticos iniciales. No se descarta la llegada de un nuevo futbolista para completar el plantel.



Antes del inicio de la práctica, el plantel fue recibido por el presidente del club, Federico Vanin, acompañado por dirigentes de la institución, quienes dieron la bienvenida y transmitieron su apoyo al cuerpo técnico y a los jugadores en este nuevo proceso.



El Torneo de la Primera “C” 2026 comenzará el fin de semana del 21 de febrero, cuando Luján haga su debut como local frente a Sportivo Barracas, marcando el inicio oficial de la competencia.



Desde la institución destacaron la importancia de una pretemporada planificada y el compromiso de todas las áreas del club para afrontar de la mejor manera el desafío deportivo que se avecina, continuando con firmeza y convicción el proyecto deportivo integral que condujo en 2025 Santiago “El Pulga” Fredes.

Publicado el lunes 5 de enero de 2026