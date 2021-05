Luján podría contar con su propia producción de oxígeno

El Intendente Leonardo Boto y el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, encabezaron este miércoles una reunión del Consejo de Salud Provincial (COSAPRO), con el propósito de analizar la situación del sistema sanitario frente a la pandemia y articular propuestas que apunten a su fortalecimiento. En este sentido, se abordó la posibilidad de que nuestro distrito comience a producir oxígeno para abastecer al sistema sanitario público y garantizar la provisión permanente de un insumo clave.

“Fue una reunión muy positiva donde dialogamos sobre los desafíos que nos plantea la pandemia y la necesidad de seguir construyendo un sistema de salud más integrado y más racional, con un Estado que no intervenga en todo pero sí en las áreas críticas que garanticen la atención de todos y todas. Nos entusiasma mucho la posibilidad de comenzar a producir oxígeno en Luján para poder abastecer a todos los centros de salud públicos”, indicó el Intendente.

Previo a la reunión que tuvo lugar en el Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, el Intendente dialogó con el Ministro Gollan sobre la situación del Hospital Municipal y las obras de mejoramiento edilicio y modernizaciòn administrativa que lleva adelante el Municipio.

“A pesar de haber recibido un sistema sanitario fuertemente degradado, pasamos de 883 camas públicas de terapia intensiva que teníamos al inicio de la pandemia a las más 2300 que tenemos hoy. Imaginemos que habría pasado si el Estado no hubiera hecho esta formidable inversión, seguramente el sistema habría colapsado el año pasado y tendríamos muchos más fallecidos, no solo de Covid sino de otras patologías. Hubo una decisión política de construir un sistema que no se oriente por la lógica del mercado, que prioriza las ganancias, sino por la lógica del Estado, que debe entender a la salud como un derecho y garantizar un acceso equitativo. Esa es la línea que debemos seguir profundizando”, expresó el Ministro Gollan.

“Desde el primer día de gestión tenemos el mandato del Gobernador de trabajar para mejorar el sistema de salud de la Provincia, que debe estar al servicio de la comunidad y no de otros intereses. Para pensar un mejor sistema público es necesario sumar a los municipios, por eso la decisión de reactivar el Consejo Provincial de Salud como un espacio de integración y de trabajo concreto”, señaló por su parte el responsable de la Unidad Coordinadora del Consejo de Salud Provincial (COSAPRO), Juan Martín Etcheverry.

También participaron de la reunión la Subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, Julieta Calmels, el Director de Redes y Regiones Sanitarias, Adrián Gayoso, el Director de la Colonia Cabred, Jorge Rosetto, el Director de la Colonia Montes de Oca, Alberto Lazo, la Secretaría de Salud, Mariana Girón, la Directora de Atención Primaria, Laura Celia, y autoridades del Hospital Municipal y de la Asociación Médica de Luján.

Publicado el domingo 16 de mayo de 2021