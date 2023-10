Luján perdió y se quedó sin reducido

Primera C.

Por la última fecha del torneo de la primera C, Luján perdió con Leandro N Alen, 1 a 0, partido jugado sin público en Campana.

Luja necesitaba un punto para clasificar y al perder y ganar Real Pilar quedó afuera del «torneo» reducido que dará un ascenso más a la Primera B Metropolitana.

Un primer tiempo discreto, donde Luján fue apenas dominador y un segundo tiempo en donde en una réplica Adrián Núñez marcó el único gol del partido.

Inesperado e increíble Luján no puede, se queda en la C y tendrá que pensar en la próxima temporada seriamente, cuando se unan la D y la C, en tratar de ascender a la B donde ya ascendieron, San Martín, Excursionistas y Laferrere.

Foto Twitter Club Lujan.

Publicado el martes 10 de octubre de 2023