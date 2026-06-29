Luján perdió con Barracas, dejó atrás un invicto de diez partidos y sigue como único puntero

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Luján cayó este lunes por 2 a 0 frente a Sportivo Barracas, en el estadio Tres de Febrero de Almagro, en un encuentro correspondiente a una nueva fecha del campeonato de la Primera C. Pese a la derrota, el conjunto lujanense continúa como único líder de la Zona B con 29 puntos.

El primer tiempo fue muy parejo y con escasas situaciones de peligro. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y los arqueros prácticamente no tuvieron trabajo, por lo que el 0 a 0 reflejó con justicia lo sucedido en esos primeros 45 minutos.

Sin embargo, apenas comenzado el complemento, Sportivo Barracas golpeó rápido. Al minuto de juego, Julián Rodríguez aprovechó una jugada con varios rebotes dentro del área para marcar el 1 a 0 y cambiar el desarrollo del partido.

A partir de ese momento, Luján nunca logró sentirse cómodo. La delantera estuvo bien controlada por la defensa local, el mediocampo no encontró funcionamiento y el equipo mostró pocas ideas para llegar con claridad al arco rival. Sportivo Barracas, en cambio, se mostró ordenado tácticamente y supo administrar la ventaja.

Cuando el partido ingresaba en el tiempo de descuento y Luján estaba completamente volcado en ataque en busca del empate, llegó el golpe definitivo. A los 48 minutos del segundo tiempo,Bellido ccon un remate rasante desde afuera del área que se convirtió en el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, el conjunto dirigido por el Lujanero vio cortada una racha de diez partidos sin conocer la derrota. No obstante, la fecha le permitió mantener la cima de la Zona B con 29 unidades, ya que Lamadrid perdió 3 a 1 frente a Fenix. Su nuevo escolta es Leones de Rosario, el club vinculado a la familia Messi, que suma 28 puntos.

En la próxima fecha, Luján buscará recuperarse cuando reciba a Fenix el domingo desde las 15, con el objetivo de defender el liderazgo del campeonato.

Foto prensa Club Luján.

Publicado el lunes 29 de junio de 2026