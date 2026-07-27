Luján: Merecido reconocimiento a Julieta “La Colo” Miguez

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En el entretiempo del encuentro disputado el último sábado entre Luján y San Miguel por el campeonato de la Primera B del fútbol femenino de AFA, la institución de nuestra ciudad homenajeó a una de las máximas referentes de su historia, Julieta “La Colo” Miguez, quien hace unas semanas anunció su retiro de la actividad.



La dirigencia, encabezada por el presidente Federico Vanin, le hizo entrega de una camiseta conmemorativa y un reconocimiento institucional en agradecimiento a su destacada trayectoria y al compromiso demostrado durante tantos años defendiendo los colores del Lujanero.



Dueña de una extensa carrera, Miguez inició su camino en el fútbol en la Escuela de Fútbol San Bernardo de ACIFO, continuó su formación en Independiente de Avellaneda y posteriormente vistió las camisetas de Boca Juniors y Lugano. Sin embargo, fue en Luján donde construyó gran parte de su legado deportivo y donde se convirtió en una referente indiscutida de la disciplina.



“La Colo” formó parte de los primeros planteles que representaron al club en los inicios del fútbol femenino organizado, contribuyendo con esfuerzo, dedicación y sentido de pertenencia al crecimiento sostenido de la actividad. Además, fue protagonista del reciente campeonato y ascenso a la Primera B, aportando tanto dentro del campo de juego como desde su rol dentro del cuerpo técnico encabezado por la dupla Solari-Juárez.



El reconocimiento realizado por el Club Luján representa un merecido agradecimiento a una jugadora que marcó una época y que ayudó a abrir camino para las nuevas generaciones de futbolistas. Hincha del club y ahora referente histórica del fútbol femenino del Lujanero, Julieta Miguez dejó una huella imborrable en la institución y en cada una de las compañeras con las que compartió este recorrido.



Foto: Seba Caminos / Prensa Club Luján

Publicado el lunes 27 de julio de 2026