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Luján logró un triunfazo ante Cañuelas y festejó el 1° de Abril

Primera C.



Publicado el domingo 10 de mayo de 2026

Luján consiguió una importante victoria como local al derrotar 2 a 1 a Cañuelas en el estadio 1° de Abril, por la fecha 11 del campeonato.

El equipo dirigido por Martín Pérez Bianchi abrió el marcador a través de Axel “El Piojo” Abad y se puso en ventaja 1 a 0, aunque Cañuelas logró alcanzar enseguida. Sin embargo, cuando el partido atravesaba sus momentos más intensos, apareció Tomás Dopazo para marcar el 2 a 1 definitivo y desatar el festejo de toda la parcialidad local.

Además de los tres puntos, el triunfo tuvo un valor especial para el conjunto de Luján, ya que significó la primera victoria de la temporada en el estadio 1° de Abril, un resultado que fortalece el ánimo del plantel y la ilusión de los hinchas.

Con carácter, entrega y el apoyo de su gente, Luján volvió a sonreír en casa y se ilusiona con seguir creciendo en el torneo.

Publicado el domingo 10 de mayo de 2026

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