Luján Limpio: cómo, cuándo y dónde depositar los distintos tipos de residuos

Publicado el lunes 2 de marzo de 2026

El paso a paso en detalle.

La Municipalidad informó que separar los residuos es fundamental para tener una ciudad más limpia, ordenada y sostenible. La basura es la mezcla de los residuos, por eso debemos disponer de cada uno de ellos según corresponda para gestionarlos adecuadamente.

-RECICLABLES

En primer lugar hay que separar los reciclables: papel, cartón, plástico, metales, tetrabrik, aluminio y vidrio. Estos materiales, limpios y secos, deben ser depositados en los Puntos Verdes o entregados en mano a un recuperador urbano.

Los vidrios rotos también se separan y reciclan, pero con cuidado para evitar que los recicladores urbanos se corten: deben estar envueltos en papel y cartón o dentro de una botella de plástico; y la botella, la caja o el paquete con los vidrios rotos tiene que tener un rótulo que diga: «vidrios rotos» para que los recuperadores los manipulen con cuidado.

Para identificar el dispositivo más cercano, se puede consultar el Mapa Interactivo de Puntos Verdes de todo Luján: https://bit.ly/mapapuntosverdeslujan

-ESPECIALES

Hay otros residuos reciclables que tienen una gestión diferenciada de los mencionados anteriormente. Estos son el aceite vegetal usado (AVU), los neumáticos fuera de uso (NFU) y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Estos residuos no van a los Puntos Verdes.

Tanto los RAAE como el AVU son gestionados por empresas y cooperativas especializadas que cuentan con los registros necesarios para operar. Para su tratamiento hay que entregarlos a cualquiera de las cuatro cooperativas de reciclado de Luján:

Usina Eco: Fray Manuel de Torres 2388. Días y horarios: lunes a viernes de 6 a 18.

Cielo Abierto Tres Estrellas: Belgrano 1250. Días y horarios: lunes a viernes de 9 a 14.

Sumando Voluntades: Av. Juan XXIII esquina Av. San Martín (Olivera). Días y horarios: lunes a viernes de 10 a 12.

El Brote: Carlos Pellegrini 900. Días y horarios: lunes a sábados de 8 a 11:30.

En el caso de las delegaciones, el municipio lanzará campañas específicas.

Por otro lado, los NFU deben ser entregados al Taller Municipal Nº 1 ubicado en J. M. Pérez y Champagnat.

-VOLUMINOSOS

Los restos poda y los escombros no van en los contenedores negros.

Las ramas que puede sacar el vecino/a son de hasta un metro cúbico y debe comunicarse con el Centro de Atención al Vecino (CAV) para su retiro antes de depositarlas en la vereda. Al CAV se puede comunicar de tres maneras: en su página web https://cav.lujan.gob.ar/ , por teléfono al 2323 640000 o enviando un mail a atencionalvecino@lujan.gov.ar

Por otro lado, los restos de obra como escombros y los restos de poda como ramas, pastos y hojas superiores a un metro cúbico, deben ser retirados por un volquete privado contratado por el vecino.

Contenedores negros:

El contenedor negro está destinado a los residuos que no pueden reciclarse ni compostarse, restos de barrido, pañales, servilletas, restos de alimentos lácteos y cárnicos, y comida condimentada, envases no reciclables, entre otros.

Usarlo correctamente ayuda a evitar la contaminación de otros materiales y mejora la recolección diaria.

Compostables domiciliarios:

Los orgánicos vegetales pueden compostarse y así, los residuos se reducen a la mitad. De esta manera, los que terminan en el contenedor negro son muy pocos.

Podés encontrar en las redes de Luján Limpio tutoriales de cómo compostar.

Ante cualquier duda podés consultar las guías de separación en origen:

https://linktr.ee/lujanlimpio

«Sigamos haciendo entre todos un Luján Limpio», expresaron.

