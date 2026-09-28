Luján le ganó a Leones y sigue firme en la punta

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Luján consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 1 a 0 a Leones FC en el predio de Newell’s, en Bella Vista, Rosario, por una nueva fecha del torneo.

En un encuentro muy disputado y de escasas situaciones de gol, el conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi supo imponerse en un partido trabado, intenso y con mucha fricción en la mitad de la cancha. Ninguno de los dos equipos logró hacerse dueño del juego durante largos pasajes del encuentro, por lo que cada pelota se disputó como una final.

La diferencia llegó gracias a Eladio Ramos, que aprovechó una de las oportunidades que tuvo el Lujanero para marcar el único tanto de la tarde y darle tres puntos de enorme importancia al conjunto de nuestra ciudad.

Leones intentó reaccionar en el tramo final, pero Luján mostró solidez defensiva, mantuvo el orden y supo sostener la ventaja hasta el pitazo final.

Con este triunfo, el Lujanero suma una victoria clave fuera de casa en una etapa decisiva del campeonato y continúa firme en la pelea por los puestos de vanguardia, demostrando carácter y personalidad en una cancha difícil y ante un rival que hizo del partido una batalla de principio a fin.

Ahora, Luján afrontará las últimas fechas con la ilusión intacta y sabiendo que cada punto puede resultar determinante en la definición del torneo.

Foto fuente Club Luján oficial.

Publicado el lunes 28 de septiembre de 2026