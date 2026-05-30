Luján le ganó a Leones y se prueba el traje de candidato

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026

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Luján le ganó 2 a 0 a Leones partido jugado en el barrio San Emilio de nuestra ciudad.

Los dos buscaban la victoria para ponerse ya el traje de candidato.

Y en un partido con tantas situaciones de gol el lujanero comenzó ganando con un tanto en contra de Lucas Zapata a los 25 del primer tiempo.

El partido se siguió jugando con muchas situaciones en los arcos pero el lujanero se mantenía firme en la primera media hora haciendo valer los tres puntos que conseguía.

El complemento siguió con un ida y vuelta de los dos equipos que están entre los cuatro primeros de la zona B.

Y el equipo de nuestra ciudad, con el regreso de Julián Rodríguez Seguer, tras una buena jugada marcó el segundo tanto para definir el pleito.

Hasta que juegue Lamadrid, próximo rival del equipo de la banda, Luján es puntero momentáneo de la zona B.

Publicado el sábado 30 de mayo de 2026