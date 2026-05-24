Luján le ganó a Atlas y ahora espera al equipo de los Messi

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Luján protagonizó una remontada memorable en General Rodríguez y derrotó a Atlas por 3 a 2, luego de haber comenzado dos goles abajo en el marcador. El equipo de la Basílica mostró carácter, reacción y autoridad para dar vuelta un partido muy complicado y sumar una victoria de enorme valor.

El local sorprendió en el arranque y rápidamente se colocó 2 a 0, golpeando fuerte al Lujanero. Los goles fueron de Meza y Barrios. Sin embargo, lejos de caerse, el conjunto visitante reaccionó a tiempo y logró empatar el encuentro antes del descanso. Con un gran cierre de la primera mitad, Luján se fue al entretiempo con el marcador 2 a 2 y el impulso anímico de haber cambiado la historia.

En el complemento, el equipo mantuvo la intensidad y fue ampliamente superior. Tomás Dopazo, figura de la tarde con un doblete, y Eladio Ramos marcaron los goles de la victoria para el 3 a 2 final. Incluso, el resultado pudo haber sido más amplio, ya que al Lujanero le anularon dos goles durante la segunda etapa en decisiones que generaron polémica.

La tarde también dejó otra acción muy discutida: la expulsión de Arriola, que había ingresado desde el banco y vio la tarjeta roja en una determinación que provocó el enojo de todo Luján.

Con esta gran levantada y el ánimo por las nubes, el conjunto de la Basílica ya piensa en su próximo compromiso. El sábado próximo desde las 15:30 recibirá en el Estadio 1° de Abril a Leones FC, el equipo vinculado a la familia Messi, en un encuentro que promete una gran convocatoria.

Publicado el domingo 24 de mayo de 2026