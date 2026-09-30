Luján jugará el lunes por la Peregrinación Juvenil

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026

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Por el desarrollo de la Peregrinación Juvenil a Luján, el partido de Luján correspondiente a la próxima fecha se disputará el lunes. Enfrentará de local a General Lamadrid.

Además jugará sabiendo el resultado de Cañuelas, que está detrás a un punto del lujanero, cuando visite el sábado a El Porvenir. El partido comenzará a las 15 con el arbitraje de Guido Mascheroni.

La decisión está vinculada al importante movimiento de personas que tendrá la ciudad durante el fin de semana, cuando miles de peregrinos llegarán caminando desde distintos puntos del país.

Por su parte, Flandria no tendrá inconvenientes con la programación, ya que deberá jugar como visitante frente a Comunicaciones el domingo a las 15 y el árbitro será Agustín Panizza.

Publicado el miércoles 30 de septiembre de 2026