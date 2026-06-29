Luján inicia la segunda rueda ante Sportivo Barracas con la ilusión intacta

Publicado el domingo 28 de junio de 2026

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Luján comenzará este lunes la segunda rueda del campeonato cuando enfrente desde las 15 horas a Sportivo Barracas. El encuentro se disputará en el estadio de Almagro, ubicado en el partido de Tres de Febrero.

El equipo dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega a este compromiso en un gran momento futbolístico, luego de finalizar la primera rueda como líder de su zona y consolidarse como uno de los principales protagonistas de la categoría.

Además, el conjunto de nuestra ciudad ya cuenta con sus tres incorporaciones habilitadas (los volantes Ocampo, Luna y Gallo) y a disposición del cuerpo técnico para ser tenidas en cuenta de cara a este nuevo tramo de la competencia. Los refuerzos buscarán aportar variantes y profundidad a un plantel que ha demostrado regularidad y ambición a lo largo de la temporada.

Con la segunda rueda en marcha, Luján afronta una etapa decisiva del torneo. Cada punto comenzará a tener un valor especial en la lucha por mantenerse en los puestos de privilegio y alimentar la ilusión de toda su gente.

El sueño lujanero sigue más vigente que nunca y este lunes comenzará un nuevo capítulo en el camino hacia el gran objetivo.

Publicado el domingo 28 de junio de 2026