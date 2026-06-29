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Luján inicia la segunda rueda ante Sportivo Barracas con la ilusión intacta

Futbol

Primera C.



Publicado el domingo 28 de junio de 2026

Luján comenzará este lunes la segunda rueda del campeonato cuando enfrente desde las 15 horas a Sportivo Barracas. El encuentro se disputará en el estadio de Almagro, ubicado en el partido de Tres de Febrero.

El equipo dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega a este compromiso en un gran momento futbolístico, luego de finalizar la primera rueda como líder de su zona y consolidarse como uno de los principales protagonistas de la categoría.

Además, el conjunto de nuestra ciudad ya cuenta con sus tres incorporaciones habilitadas (los volantes Ocampo, Luna y Gallo) y a disposición del cuerpo técnico para ser tenidas en cuenta de cara a este nuevo tramo de la competencia. Los refuerzos buscarán aportar variantes y profundidad a un plantel que ha demostrado regularidad y ambición a lo largo de la temporada.

Con la segunda rueda en marcha, Luján afronta una etapa decisiva del torneo. Cada punto comenzará a tener un valor especial en la lucha por mantenerse en los puestos de privilegio y alimentar la ilusión de toda su gente.

El sueño lujanero sigue más vigente que nunca y este lunes comenzará un nuevo capítulo en el camino hacia el gran objetivo.

Publicado el domingo 28 de junio de 2026

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