Luján implementa el Plan Extraordinario de Regularización Fiscal 2026
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El Municipio de Luján implementa el Plan Extraordinario de Regularización Fiscal 2026, una iniciativa que contempla importantes beneficios, descuentos en intereses resarcitorios y alternativas de financiación para facilitar a vecinos, comercios y sectores productivos la regularización de sus obligaciones tributarias.
El plan tiene como objetivo acompañar a la comunidad, promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales y brindar herramientas que permitan a contribuyentes regularizar sus deudas de acuerdo con sus posibilidades.
Entre los principales beneficios, se destacan:
- Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene: hasta un 50% de descuento en intereses resarcitorios y posibilidad de financiar la deuda en hasta 12 cuotas.
- Tasa por Servicios Generales – Comercios: hasta un 50% de descuento en intereses resarcitorios y hasta 12 cuotas.
- Tasa por Servicios Generales – Industria: hasta un 50% de descuento en intereses resarcitorios y hasta 6 cuotas.
- Patentes / Impuesto Automotor: hasta un 60% de descuento en intereses resarcitorios y hasta 12 cuotas.
- Derechos de Aprobación de Documentación Técnica: posibilidad de financiar la deuda en hasta 12 cuotas.
- Deudas judicializadas: 15% de descuento por pago contado y posibilidad de acceder a planes de hasta 24 cuotas.
Beneficio especial para jubilados y personas desempleadas
El Plan también contempla condiciones y facilidades especiales para jubilados y personas desempleadas, quienes podrán acceder a una quita del 100% de los intereses resarcitorios y financiar sus obligaciones en hasta 24 cuotas.
De esta manera, el Municipio busca contemplar especialmente las situaciones de quienes atraviesan mayores dificultades económicas y facilitar el acceso a alternativas que permitan regularizar sus obligaciones tributarias.
Alivio fiscal para comercios y actividades productivas
En el marco del Plan Extraordinario de Regularización Fiscal 2026, el Municipio también impulsa medidas de alivio fiscal destinadas a acompañar a los comercios y a las actividades productivas del distrito.
Las facilidades de regularización buscan brindar mayor previsibilidad a comerciantes, industriales y contribuyentes, para generar las condiciones que permitan regularizar obligaciones pendientes y continuar desarrollando sus actividades.
Por este motivo, el Municipio invita a los contribuyentes a consultar las condiciones del Plan Extraordinario de Regularización Fiscal 2026 y elegir la alternativa que mejor se adapte a su situación.
Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026