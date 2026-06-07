Luján golpeó en el final, venció al puntero y alcanzó la cima

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Luján consiguió un triunfo enorme en condición de visitante al derrotar por 1 a 0 a General Lamadrid con un gol convertido por Urtasun a los 48 minutos del segundo tiempo, en el encuentro correspondiente a la anteúltima fecha de la primera rueda de la Zona B.

El partido enfrentaba a los dos equipos que llegaban en los puestos de privilegio de la tabla. Lamadrid era el líder con 26 unidades, mientras que el conjunto de la Basílica lo seguía de cerca con 23, por lo que había mucho en juego.

Durante gran parte del encuentro escasearon las situaciones claras de gol. En la primera etapa, la ocasión más importante fue para Luján sobre el cierre, cuando Dopazo quedó solo dentro del área y conectó un cabezazo que salió al medio del arco, permitiendo la intervención del arquero local.

El complemento fue menos intenso en cuanto al juego, aunque las emociones llegaron en los minutos finales. A los 44 minutos Lamadrid sufrió la expulsión de un jugador por cortar una acción manifiesta de gol cuando era el último hombre. De ese tiro libre nació una de las chances más claras para el conjunto visitante: Oviedo ejecutó con precisión y el arquero local respondió enviando el balón al córner.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó la jugada decisiva. Ya en tiempo de descuento, a los 48 minutos, Urtasun tomó la pelota, dejó a dos rivales en el camino y sacó un remate que se metió junto al palo derecho del arquero para desatar el festejo de todo Luján.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Martín Pérez Bianchi alcanzó a Lamadrid en la punta de la Zona B con 26 unidades y sumó su sexta victoria consecutiva. Además, llegará como líder a la última fecha de la primera rueda, cuando el próximo domingo desde las 15.30 reciba a Yupanqui con la ilusión de cerrar la primera mitad del campeonato en lo más alto.

Foto Prensa Club Luján.

Urtasun festeja su gol agonico

Publicado el domingo 7 de junio de 2026