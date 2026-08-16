Luján ganó y estiró su ventaja en la punta

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026

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Luján consiguió una gran victoria como visitante ante Atlético Lugano por 2 a 1 y dio otro paso importante en la pelea por el campeonato de la Primera C.

El equipo lujanense se puso en ventaja durante el primer tiempo con un gol de Tomás Dopazo, para irse al descanso ganando 1 a 0.

En el complemento, Lugano llegó al empate alrededor de los 35 minutos. Sin embargo, Luján reaccionó rápidamente: movió la pelota y, tras un gran pase de Ramos, Facundo Rojas apareció para marcar el 2 a 1.

En los minutos finales, Lugano salió decidido a buscar la igualdad, pero Luján resistió y se quedó con tres puntos fundamentales.

Con este triunfo, Luján estiró a seis puntos su ventaja sobre Cañuelas en la Zona B de la Primera C y sigue firme en lo más alto de la tabla de posiciones.

En la próxima fecha el «lujanero» enfrentará al Deportivo Español.

Foto Prensa Oficial Club Luján X.

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026