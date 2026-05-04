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Luján ganó y ahora buscará regularidad

Primera C.



Publicado el lunes 4 de mayo de 2026

Luján le ganó por 2 a 0 a Deportivo Muñiz partido jugado en la cancha de atlas este lunes por la tarde.

Axel Abad  y Leandro Coronel marcaron los goles de lujanero ambos en el primer tiempo..

El tanto de Abad fue tras un rebote mientras que el de Coronel fue un tiro de media distancia.

El complemento prácticamente estuvo de más Luján tuvo opciones para aumentar pero no pudo.

Mientras Luján sube en la tabla de posiciones Muñiz sigue último en su zona.

Publicado el lunes 4 de mayo de 2026

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