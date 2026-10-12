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Luján ganó su zona y jugará la final por el ascenso a la Primera B

Primera C



Publicado el lunes 12 de octubre de 2026

Luján venció 1 a 0 a Yupanqui en la cancha de Sportivo Italiano, con un gol de Julián Rodríguez Seguer a los 15 minutos del primer tiempo, y se quedó con el primer puesto de la Zona B de la Primera C.

Con este triunfo, el Lujanero se clasificó para la final por el ascenso, en la que enfrentará a Berazategui, ganador de la Zona A.

La definición se disputará en dos partidos, con el encuentro de ida en la cancha de Berazategui y la revancha en el estadio de Luján. El conjunto de la ciudad tendrá la ventaja de definir como local por haber sumado más puntos que su rival

Publicado el lunes 12 de octubre de 2026

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