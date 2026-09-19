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Luján ganó por la minima y sigue en la punta

Primera C.



Publicado el sábado 19 de septiembre de 2026

Luján consiguió una victoria importante al derrotar 1-0 a Atlas de General Rodríguez en el estadio 1ero de Abril, por una nueva fecha de la Zona B de la Primera División C.

El único gol del encuentro lo convirtió Dopazo en el segundo tiempo, luego de un error entre el arquero y un defensor de Atlas, que chocaron y le permitieron al equipo de la ciudad encontrar el tanto de la victoria.

Con este resultado, el Lujanero sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en lo más alto de la tabla, más allá de lo que suceda el lunes en el partido entre Cañuelas y Sportivo Barracas.

Luján mantiene cuatro puntos de diferencia en la cima de la Zona B y, en la próxima fecha, deberá viajar a Rosario para enfrentar a Leones.

Publicado el sábado 19 de septiembre de 2026

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