Luján ganó en San Vicente y se afirmó como único líder

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Luján ratificó su gran presente y esta tarde se quedó con una contundente victoria al derrotar por 2 a 0 a Estrella del Sur, en el encuentro pendiente de la Zona B de la Primera C. Con este resultado, el equipo de Martín “El Colo” Pérez Bianchi quedó como único puntero y amplió a tres puntos la diferencia sobre su escolta, Cañuelas.

En el estadio sintético Ciudad de San Vicente, el Lujanero fue quien tomó la iniciativa desde el comienzo, manejando la pelota y buscando permanentemente el arco rival. Aunque generó varias aproximaciones, el gol se hizo esperar hasta el tramo final del partido.

Cuando el empate parecía afianzarse, una jugada nacida desde un tiro de esquina encontró la aparición de Leandro Coronel, que definió con autoridad para establecer el 1 a 0 y encaminar la victoria lujanense.

Ya en tiempo de descuento, Estrella del Sur sufrió la expulsión de Gastón David y, con espacios a favor, Luján liquidó el encuentro. Julián “Pesco” Ford recuperó una pelota dentro del área y asistió al juvenil Tobías “Toto” Ferrari, que solo tuvo que empujarla para convertir el segundo tanto y anotar su primer gol con la camiseta lujanera.

Con este resultado, el Lujanero se consolida en lo más alto de la tabla y sigue alimentando la ilusión de toda su gente. Fecha tras fecha, el equipo demuestra personalidad, eficacia y una marcada vocación ofensiva que lo posicionan como uno de los principales candidatos en la pelea por el ascenso.

Publicado el martes 4 de agosto de 2026