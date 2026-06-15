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Luján fue sede del Congreso Regional “Buenos Aires Produce y Trabaja”

Espacio de encuentro y debate.



Publicado el lunes 15 de junio de 2026

La Municipalidad de Luján informó que el día sábado 6 de este mes, se llevó a cabo el Congreso Regional “Buenos Aires Produce y Trabaja”, un espacio de encuentro y debate que fue organizado por el Movimiento Productivo 25 de Mayo, y reunió en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo a funcionarios, empresarios pyme, representantes de parques industriales y referentes de distintas organizaciones productivas de la región.

La apertura estuvo a cargo del Intendente Leonardo Boto, el ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, el referente del Movimiento Productivo 25 de Mayo, Carlos Norryh y el referente local Antonio Muñiz.

En ese marco, el intendente Leonardo Boto remarcó la necesidad de impulsar un modelo de crecimiento basado en la organización y el fortalecimiento del aparato productivo. “El desarrollo llegará cuando seamos capaces de organizarnos y construir un proyecto que defienda los intereses de nuestra patria”, expresó.

Por su parte, el ministro Javier Rodríguez analizó la situación económica actual y advirtió sobre el impacto de las políticas de desindustrialización, la caída del consumo y las dificultades que atraviesan las pymes y los productores. En ese sentido, destacó la importancia de promover un modelo de desarrollo que agregue valor, fortalezca la producción local y genere empleo de calidad.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos que enfrenta el entramado productivo bonaerense y se debatieron estrategias para fortalecer el desarrollo industrial, el empleo y las economías regionales, en un contexto económico complejo para las pequeñas y medianas empresas.

Posteriormente, Carlos Norryh destacó la importancia de construir una agenda con fuerte anclaje territorial y sostuvo que “la producción debe ocupar un lugar central en la agenda política”, promoviendo una alianza estratégica entre el trabajo y el desarrollo nacional.

El Congreso Regional “Buenos Aires Produce y Trabaja” se consolidó como un espacio de intercambio y construcción colectiva, orientado a impulsar una agenda de desarrollo productivo con eje en el trabajo, la industria y el fortalecimiento de las economías regionales.

Publicado el lunes 15 de junio de 2026

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