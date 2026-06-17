Luján fue sede de una nueva reunión del CORESA 2026

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La Municipalidad informó que, con el objetivo de generar un espacio de articulación y trabajo conjunto entre los municipios de la región para fortalecer el sistema público de salud, se realizó en Luján un nuevo encuentro del Consejo Regional de Salud (CORESA).

El encuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal Ana de Matos, lugar donde se avanzó en la planificación y organización del primer nivel de atención de la Red Bonaerense de Atención y Cuidados, promoviendo estrategias que fortalezcan el acceso a la salud desde una perspectiva territorial, interdisciplinaria y comunitaria.

“Luján cuenta con 28 CAPS, y estamos por inaugurar el número 29. Están funcionando con Historia de Salud Integrada en la que se evoluciona día a día, lo que implica una responsabilidad de equipo. Los equipos de salud interactúan con las entidades intermedias barriales para poder tener un seguimiento de la población. Es muy importante estos momentos de encuentro para poder seguir sumando objetivos en conjunto. Gracias a todos por estar hoy presentes”, sostuvo el Secretario de Salud, Esteban Strambi.

A través de este espacio de trabajo, continuarán consolidando una agenda regional compartida y profundizando las acciones previstas para el segundo Plan Quinquenal, con el objetivo de seguir fortaleciendo las políticas públicas sanitarias en toda la región.

De la jornada participaron las y los Secretarios de Salud de los diez municipios que integran la Región Sanitaria VII, junto al Director Ejecutivo de la Región VII, Dr. Emmanuel Álvarez, la directora provincial de Redes, Regiones y Salud Comunitaria, Noelia López, y la directora provincial de Fiscalización Sanitaria, Laura Testa.

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026