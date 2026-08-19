Luján fue sede de la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con la participación de todos los distritos que integran la Región Educativa N° 10, el viernes pasado se realizó en Luján la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología organizada por el programa de Actividades Científicas y Tecnológicas Educativas (ACTE) de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta tuvo lugar en el Polideportivo Municipal y reunió a más de mil personas entre estudiantes, familias, docentes, equipos directivos, inspectores, evaluadores y autoridades.

Se trató de un gran encuentro pedagógico donde estudiantes de todos los niveles educativos expusieron y presentaron a la comunidad sus proyectos de investigación en ciencia, arte y tecnología, para seleccionar a los que avanzarán a la fase provincial.

En este sentido, se presentaron 148 proyectos de Luján, Suipacha, Mercedes, San Andrés de Giles, General Las Heras, Cañuelas, Marcos Paz, General Rodríguez y Navarro, que ya habían superado la instancia distrital.

Como resultado de la jornada se seleccionaron 16 proyectos que continuarán su recorrido en la etapa provincial, que se realizará los días 1, 2 y 3 de septiembre en la localidad de Mar Chiquita. Luján fue protagonista con dos proyectos seleccionados:

-El proyecto “Misión Lunar: exploradores del espacio”, del Jardín de Infantes Nº 912 (Nivel Inicial), una propuesta interdisciplinaria desarrollada desde las áreas de Ambiente Social y Natural, Prácticas del Lenguaje y Educación Artística.

-El proyecto “Si hay deuda, que no se note”, del CENS N° 451 (Modalidad de Jóvenes y Adultos), una propuesta del área de Matemática desarrollada por estudiantes de Educación Secundaria de Adultos.

Las actividades comenzaron con la entonación del Himno Nacional Argentino, acompañado por la Orquesta Parque Lasa. Asimismo, Veteranos de Malvinas lujanenses se sumaron a la propuesta sirviendo el desayuno a todos los presentes.

La jornada contó con la presencia de la directora provincial de Políticas Socioeducativas, Natalia Bragagnolo, la referente provincial de ACTE, Laura Fazio, la jefa regional, Gabriela Valverde, los referentes regionales de ACTE, Ernestina Iribarne y Luis Zavidowski, y los referentes distritales de ACTE, Gisela López y Noelia Giacobino.

También estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Presidente del Concejo Deliberante, Federico Vanin, la Jefa Distrital, Mónica Costurie, la Presidenta del Consejo Escolar de Luján, Carla Lencioni, concejales y consejeros escolares.



Publicado el martes 18 de agosto de 2026