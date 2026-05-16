Luján fue reconocida por sus políticas de innovación y modernización por la Red de Innovación local (RIL) 

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El Municipio de Luján fue distinguido en distintas categorías de los Premios RIL 2026, un reconocimiento otorgado por la Red de Innovación Local (RIL) a gobiernos locales que impulsan políticas innovadoras para mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

La ceremonia se llevó a cabo este miércoles 13 de mayo en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario y contó con la presencia del Intendente Leonardo Boto, quien recibió las distinciones en representación de la ciudad.En este marco, Luján obtuvo la Certificación en Gestión Eficiente, una distinción que en esta edición recibieron solamente 17 ciudades de todo el país.

Dentro de ese grupo, Luján se consolida entre los municipios destacados por el desarrollo de políticas públicas orientadas a la innovación, la modernización del Estado y la generación de oportunidades para sus habitantes.“Para nosotros es un orgullo llegar acá. Hace seis años nos propusimos comenzar con este crecimiento, donde está nuestra madre, la Virgen de Luján. No estamos en estos lugares de casualidad, sino para darle sentido a esa confianza que depositó en nosotros el pueblo, los vecinos.

Por eso apostamos cada día a un Municipio que trascienda, que mejore la vida de cada persona de la comunidad”, expresó el Intendente, Leonardo Boto. Asimismo, Luján recibió los sellos “Ciudad Digital” y “Ciudad del Conocimiento”, reconocimientos que ponen en valor las políticas implementadas en los últimos años vinculadas a la transformación tecnológica, la conectividad y el fortalecimiento de la educación y la formación.El sello “Ciudad Digital” fue otorgado a partir del proceso de modernización impulsado por el Municipio, con iniciativas orientadas a construir un Estado más ágil, conectado y eficiente.

Entre ellas se destacan la implementación de la Historia Clínica Digital, el portal de trámites digitales iLuján y el expediente electrónico, herramientas que permiten simplificar procesos internos y mejorar la atención a la comunidad.Por su parte, el reconocimiento como “Ciudad del Conocimiento” valoró la planificación estratégica del distrito en torno a la economía del conocimiento en base al programa Luján Tech, la ampliación de la conectividad en el distrito, los nodos de conocimiento y las políticas públicas de formación y capacitación impulsadas por el Municipio tanto para la inserción laboral como para el desarrollo de saberes.

Estas distinciones fueron otorgadas luego de un exhaustivo proceso de evaluación en el que el Municipio debió responder más de 150 indicadores vinculados a gestión pública, eficiencia administrativa, innovación, conectividad, inclusión y desarrollo de capacidades locales, y demostrar que se cumple con todos los requisitos para ser elegidos. La Red de Innovación Local es una asociación civil apartidaria y sin fines de lucro que desde hace más de once años trabaja junto a municipios de Argentina y América Latina para fortalecer las capacidades de gestión pública local. Actualmente, RIL articula programas y redes de trabajo con 917 ciudades, de las cuales 622 pertenecen a la Argentina.Luego de la ceremonia, el Intendente Leonardo Boto participó también de la denominada “Noche de Intendentes”, un encuentro realizado en el Salón Metropolitano de Rosario que reunió a más de 800 líderes políticos, referentes institucionales y empresarios de todo el país.La “Noche de Intendentes” es uno de los espacios más relevantes de articulación y reflexión sobre el desarrollo de las ciudades, donde se promueve el intercambio de experiencias, la generación de alianzas estratégicas y el fortalecimiento de redes de trabajo entre gobiernos locales.

La participación de Luján en estos espacios y los reconocimientos obtenidos reflejan el posicionamiento de la ciudad dentro de las agendas de innovación y desarrollo local, reafirmando el compromiso del Municipio con una gestión moderna, eficiente y orientada a generar más oportunidades para toda la comunidad lujanense.

El Intendente Leonardo Boto, Matías Redondo y Juan Redondo

Publicado el sábado 16 de mayo de 2026