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Luján fue más pero apenas rescató un punto

Primera C.



Publicado el domingo 26 de abril de 2026

Luján empató 1 a 1 con el Deportivo Español encuentro disputado en el estadio 1 de abril del barrio San Emilio.

Luján fue mucho más en el primer tiempo con buenas intervenciones del arquero visitante Matías Caputo que evitaron la apertura del marcador.

Pero a los 20 minutos el lujanero se puso al frente con un golazo soberbio al ángulo izquierdo de Caputo a cargo del delantero Dopazo. Golazo merecido.

En el complemento con el viento a favor el gallego empató a través del juvenil Tobías «Toto» Narejko 

La visita jugó gran parte del segundo tiempo por la expulsión de Barraza.

Publicado el domingo 26 de abril de 2026

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