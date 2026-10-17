Luján empató en Berazategui y definirá el ascenso en casa

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Luján igualó 0 a 0 frente a Berazategui en el estadio Norman Lee, en el partido de ida de la final por el ascenso a la Primera B.

Con una gran cantidad de público local en las tribunas, el Naranja buscó hacerse fuerte en su cancha, pero el Lujanero se plantó con firmeza y se llevó un empate valioso para la ciudad.

La definición será el próximo fin de semana en el estadio 1.º de Abril, en el barrio San Emilio, donde Luján contará con el apoyo de su gente para ir en busca del ascenso. El club trabaja, además, en las mejoras de la tribuna para recibir a sus hinchas en una jornada que puede ser histórica.

La serie quedó abierta y todo se resolverá en Luján. El ganador conseguirá el ascenso a la Primera B, mientras que el segundo ascenso se definirá a través del torneo reducido.

Foto prensa Club Luján.

Publicado el sábado 17 de octubre de 2026