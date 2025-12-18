Luján embellece sus espacios públicos con rosedales

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que embelleció espacios públicos con rosedales. Donde la historia y la vida cotidiana conviven, florecen rincones que invitan al disfrute y la desconexión de la rutina. Entre ellos, se destaca el Rosedal ubicado en el Parque San Martín, un lugar especial que no solo embellece la ciudad sino que también funciona como pulmón verde, punto de encuentro y símbolo de bienestar para quienes lo visitan.

Inaugurado en noviembre del año 2022, este espacio se encuentra ubicado en inmediaciones de las calles Doctor Real e Italia, en el sector recuperado donde antes había una casa. Allí se realizaron trabajos de mejoras en el suelo para plantar los rosales, sacando provecho de su ubicación privilegiada por ser soleada, condición excluyente para un crecimiento adecuado de las rosas. Los rosales también necesitan riego regular durante el verano y escaso en invierno, y el suelo debe drenar fácilmente ya que no soporta el encharcamiento.

Desde su construcción, el Rosedal se pensó como un lugar donde los vecinos y los turistas pudieran apreciar, con los distintos sentidos, la belleza y el perfume que ofrecen estas plantas cuando están en flor. Con un cerco bajo que delimita el espacio, pero que permite apreciar las flores, este año duplicó su tamaño y sumó variedades trepadoras.

En el Parque hay aproximadamente 450 ejemplares de rosas, y entre las variedades se encuentran: Iceberg, Crepe de China, Granada, Federico Mistral, Camelot, Golden Delicia, Caprice de Meilland, First Price y Cristóbal Colón.

Los rosales, a diferencia de los árboles, se deben podar todos los años para mantener una abundante floración y las plantas sanas. La poda de las rosas que se realiza durante junio, julio o agosto dependiendo la variedad, ya es un evento clásico al que asisten muchos lujanenses para recibir los esquejes de las rosas para plantar en sus hogares, presenciar las charlas de técnicos del municipio y participar de sorteos.

Más allá de su valor estético, el Rosedal del Parque San Martín se consolidó en poco tiempo como un espacio que fortalece el vínculo de la comunidad con la naturaleza. Su crecimiento y el interés que despierta cada temporada de poda demuestran que estos jardines son verdaderos espacios de encuentro y disfrute. Con la reciente ampliación y el compromiso constante de su mantenimiento, Luján reafirma su apuesta por embellecer y cuidar sus espacios públicos, recordando que la naturaleza, cuando se protege y se comparte, siempre vuelve a florecer.

Al Rosedal de Parque San Martín se suma otro en la localidad de Olivera, ubicado en la nueva Plaza “Dominga Cabrelli”, más precisamente en Boulogne Sur Mer y Francia, donde se plantaron alrededor de 200 rosas.

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025