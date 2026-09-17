Luján: El juvenil Piñeiro firmó su primer contrato profesional

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Luján continúa apostando al crecimiento de los futbolistas formados en su cantera. Este martes, Maximiliano Piñeiro firmó su primer contrato profesional, vínculo que lo unirá al Club Luján hasta diciembre de 2028.

El defensor Piñeiro inició su recorrido futbolístico desde muy pequeño dando sus primeros pasos vistiendo las camisetas de “Juvenal Gallardo” de Open Door y “Santa Elena”, para luego incorporarse a las divisiones infantiles de Luján. “Su talento y proyección lo llevaron posteriormente a realizar parte de su formación en las inferiores de Huracán e Independiente de Avellaneda”, expresaron desde el Lujanero.

En 2025 regresó a nuestra ciudad con el objetivo de seguir creciendo en el club de sus orígenes. Allí comenzó un proceso de consolidación en la Reserva, trabajando bajo la conducción técnica de Adrián Brito y Alberto Notta, quienes acompañaron su evolución deportiva y personal bajo la supervisión del recordado Santiago “El Pulga” Fredes.

Su rendimiento llamó la atención del cuerpo técnico de Primera División encabezado este año por Martín “El Colo” Pérez Bianchi, que lo incorporó progresivamente a los entrenamientos del plantel superior permitiéndole sumar experiencia junto a los futbolistas profesionales.

El gran paso llegó el 29 de agosto de este año, cuando hizo su debut oficial en la Primera de Luján durante la victoria por 4 a 0 frente a Muñiz en el Estadio 1° de Abril, una jornada inolvidable para el joven defensor.

“La firma de este primer contrato profesional representa mucho más que un acuerdo deportivo: es el reflejo del trabajo sostenido de las divisiones formativas, del esfuerzo del jugador y del compromiso del club con el desarrollo de sus propios talentos”, expresaron desde la institución.

Foto: Prensa Club Luján

Publicado el jueves 17 de septiembre de 2026