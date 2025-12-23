Luján debutará en el 2026 ante Sp. Barracas
Primera C.
Luján debutará en en la primera c del 2026 ante sportivo barracas en la mitad de febrero.
Con las intenciones firmes de ascender a la Primera B recibirá de local a Sportivo Barracas.
Este es el fixture de la C
Sportivo Barracas (L)
2º Fénix (V)
3º El Porvenir (L)
4º Estrella del Sur (L)
5º Central Ballester (V)
6º Claypole (L)
7º Centro Córdoba (V)
8º Lugano (L)
9º Deportivo Español (L)
10º Muñiz (V)
11º Cañuelas (L)
12º Deportivo Paraguayo (L)
13º Atlas (V)
14º Leones FC (L)
15º Lamadrid (V)
16º Yupanqui (L)
Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025