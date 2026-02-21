Luján debuta ante Sportivo Barracas en el inicio del torneo

Publicado el viernes 20 de febrero de 2026

Luján comenzará su camino en el campeonato este sábado cuando reciba a Sportivo Barracas, desde las 17 horas, en el Estadio 1 de Abril, en el marco de la primera fecha del certamen.

El equipo conducido por la dupla técnica integrada por Ezequiel Nicosia y Mateo Pighin completó una exigente pretemporada y llega en óptimas condiciones al debut, con todo el plantel a disposición de los entrenadores.

De cara a esta nueva temporada, el Lujanero incorporó a Rodríguez Seguer, Dopazo, Abad, Pérez, Vergara y Galván, quienes se sumaron para reforzar las distintas líneas del equipo, aportando variantes, experiencia y competencia interna. Las incorporaciones generan expectativa e ilusión en el cuerpo técnico y en los hinchas, que esperan ver nuevamente a un equipo protagonista desde el arranque.

Con plantel completo y renovadas energías, Luján buscará hacerse fuerte en casa y comenzar el torneo sumando de a tres ante su gente.

