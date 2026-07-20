Luján deberá esperar: fue postergado el duelo ante Estrella del Sur

Publicado el lunes 20 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Luján finalmente no jugará este lunes frente a Estrella del Sur. El encuentro correspondiente al interzonal de la Primera División C fue postergado por disposición de la AFA debido a la disputa de la final de la Copa Mundial de la FIFA, y el recibimiento previsto al seleccionado nacional cuando arribe a nuestro país.

La medida alcanza a los partidos programados para el 20 y 21 de julio, que fueron suspendidos sin una fecha de reprogramación confirmada hasta el momento.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Pérez Bianchi ya pone el foco en su próximo compromiso, cuando reciba a Central Ballester el próximo domingo desde las 15 horas en el Estadio 1° de Abril.

El Lujanero buscará volver a hacerse fuerte en casa para seguir prendido en los puestos de vanguardia de la Zona B.

Foto: Sebastian Caminos / Prensa Club Luján

Publicado el lunes 20 de julio de 2026