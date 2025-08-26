Luján, crónicas de un río que nunca duerme” ya está disponible en YouTube

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Tras su estreno del documental “Luján, crónicas de un río que nunca duerme” ya puede verse de manera gratuita en el canal oficial de Luján en YouTube (Luján Argentina). En pocos días, la producción superó las 15.000 visualizaciones.

Dirigido por Juan Redondo y Diego Tomasevic, el film aborda el fenómeno histórico de las inundaciones en la ciudad: reconstruye una cronología de estos eventos, recoge testimonios de vecinos que los padecieron y muestra en detalle la megaobra hidráulica que se está ejecutando para mitigarlos.

Estreno con sala colmada

El lanzamiento oficial se realizó días atrás en una función especial que contó con la presencia de vecinos, periodistas, referentes locales y autoridades municipales y provinciales. Entre los asistentes estuvieron el intendente de Luján, Leonardo Boto; el vicepresidente corporativo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Christian Asinelli; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis.

Declaraciones destacadas

Durante la avant-premiere, el intendente Leo Boto destacó la relevancia de la obra hidráulica en marcha:

“Esta película reconstruye la historia. Es un documento que va a quedar sobre lo que, a mi entender, es la obra del siglo para Luján. Una obra que marcará un antes y un después. Si Dios quiere, para fines de febrero podremos estar inaugurando el muro inferior, el muro superior y las obras complementarias”.

Por su parte, Christian Asinelli subrayó la articulación entre comunidad, municipio, provincia y CAF:

“Acá claramente hubo un círculo virtuoso de participación ciudadana, planificación y recursos. No se trataba solo de sacar tierra, sino de garantizar que Luján no vuelva a inundarse. Es una verdadera política de Estado que cambia vidas. Felicitaciones Leo por haber presentado el proyecto en 2014 y por ser hoy el intendente que lo concreta”.

Publicado el lunes 25 de agosto de 2025