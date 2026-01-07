Luján continúa destacándose entre los municipios con mayor transparencia fiscal

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Desde el Municipio informaron que Luján vuelve a destacarse en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal, y se posiciona, desde Octubre del 2023 y por quinta vez consecutiva, entre los municipios que registran un cumplimiento estricto en la provincia de Buenos Aires. Según el último relevamiento elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP), filial Provincia de Buenos Aires, el Municipio obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos sobre 100, consolidando su compromiso con la transparencia y el acceso a la información pública.

El Índice de Transparencia Fiscal Municipal evalúa la calidad, actualización y accesibilidad de la información fiscal y presupuestaria que los 135 municipios bonaerenses publican en sus sitios web oficiales. El relevamiento se realiza dos veces al año y, en esta oportunidad, corresponde al período comprendido entre el 1 y el 8 de noviembre de 2025. La medición se apoya en los lineamientos establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal Municipal, la Ley Orgánica de las Municipalidades y las resoluciones del Tribunal de Cuentas.

La metodología del índice contempla la publicación del presupuesto vigente, la situación económico-financiera trimestral, la ejecución presupuestaria de recursos y gastos, los gastos discriminados por finalidad y función, el stock de deuda pública municipal y la facilidad de acceso a esta información a través de la web oficial. Cada uno de estos ítems suma puntaje hasta alcanzar un máximo de 100 puntos, que representan el nivel más alto de cumplimiento.

En este contexto, Luján alcanzó nuevamente el puntaje máximo y fue destacado por su “Cumplimiento Estricto”.

El informe también señala que más de un tercio de los municipios de la provincia aún se encuentran en niveles de cumplimiento bajo, regular o nulo, lo que refuerza la relevancia del posicionamiento alcanzado por Luján dentro del grupo con mejores prácticas en materia de transparencia fiscal.

El resultado obtenido por Luján refleja una política sostenida de rendición de cuentas, facilita el control ciudadano y fortalece las condiciones para el seguimiento de la gestión por parte de vecinos, periodistas, concejales y organizaciones de la sociedad civil, reafirmando el compromiso del Municipio con una administración pública abierta y responsable.

Publicado el miércoles 7 de enero de 2026