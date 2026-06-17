Luján consolida su compromiso de transparencia fiscal

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El Municipio de Luján informó que fue nuevamente reconocido con el máximo puntaje en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP) de la Provincia de Buenos Aires. En el relevamiento correspondiente al primer trimestre de 2026, el distrito obtuvo 100 puntos y se ubicó dentro del grupo de municipios con cumplimiento estricto en la publicación y difusión de la información fiscal y presupuestaria.

El informe publicado en los últimos días, evalúa la disponibilidad y accesibilidad de información vinculada al presupuesto municipal, la situación económico-financiera, la ejecución presupuestaria, los gastos por finalidad y función, y la deuda pública, entre otros indicadores.

En esta edición, 64 de los 135 municipios bonaerenses alcanzaron el puntaje máximo, mientras que Luján se destacó por cumplir con la totalidad de los criterios establecidos por la metodología de evaluación.

La distinción refleja el trabajo sostenido que el Municipio viene desarrollando para garantizar el acceso público a la información fiscal, facilitar el control ciudadano y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. En este sentido, el resultado obtenido ratifica una política de gestión orientada a consolidar la transparencia como uno de los pilares de la administración municipal.

Asimismo, el reconocimiento da cuenta de una visión institucional ya consolidada en materia de transparencia fiscal, basada en la publicación periódica y accesible de información presupuestaria y financiera. Estas herramientas permiten que vecinos y vecinas, instituciones y distintos actores de la comunidad puedan acceder a datos actualizados sobre la administración de los recursos públicos.

Recientemente, el municipio actualizó su portal web en cumplimiento con las Pautas WCAG 2.0 las cuales establecen que el contenido sea accesible para todas las personas, con o sin discapacidad, incluyendo a personas que puedan acceder utilizando diversos productos de apoyo (visuales, auditivos, motrices u otros).

En este caso, el acceso a la información fiscal constituye una práctica fundamental para fortalecer la transparencia, promover el seguimiento ciudadano de la gestión pública y mejorar la calidad institucional de los gobiernos locales.

Publicado el miércoles 17 de junio de 2026