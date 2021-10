Luján, con la vuelta de los hinchas y nuevo entrenador

Luján recibe este viernes a Lamadrid, en el Municipal, con la vuelta de los hinchas al estadio y el debut de José Villarreal como entrenador.

El nuevo DT busca revertir la situación actual, que tiene al Lujanero en la parte baja de la tabla con solamente nueve unidades.

Para eso, el equipo intentará aprovechar el envión anímico que produce el retorno de los simpatizantes, que podrán ingresar nuevamente al Municipal tras la pandemia.

El encuentro se jugará a partir de las 15:00 horas.

Podrán concurrir al estadio socios, hinchas y simpatizantes del Lujanero con un aforo de hasta 1200 personas.



CUIDADOS:

– Mayores de 18 años deberán presentar constancia de vacunación (APP Cuidar o copia del Certificado y DNI).

– Utilización de barbijo / tapa boca de manera obligatoria.

– Control de temperatura al ingresar al Estadio.



INGRESO AL ESTADIO:

– Boletería abierta desde las 13 horas (Respetar distanciamiento en la fila).

– Ingreso al Estado únicamente por calle Francia (puerta del sector izquierdo a la fachada principal para no socios y puerta del sector derecho para ingreso de socios).



VALOR DE LAS ENTRADAS:

– Socio con cuota al día: GRATIS. Socios con débito retiran cupones en Boletería

– No socios General: $ 600.

– No socios damas y jubilados: $ 300.

– No socios menores de 12 años: $ 200.

Publicado el viernes 8 de octubre de 2021