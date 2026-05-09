Luján celebró el Día de la Coronación de la Virgen

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En el marco del 139° aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de Luján, el intendente participó del acto y de la sesión Especial del Honorable Concejo Deliberante en homenaje a nuestra Virgen, patrona de los argentinos, con la presencia de autoridades locales, instituciones educativas y vecinos y vecinas de la ciudad.

La jornada comenzó temprano con el izamiento de banderas en Plaza Belgrano, junto a las 15 instituciones educativas y demás autoridades, para luego continuar en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial «Enrique Udaondo».

«El compartir una madre nos hace hermanos, y el concepto de comunidad construye hermandad que debemos fortalecer y transitar en paz. Aprovechemos este día para ser comunidad, proteger la unidad por encima del conflicto y caminar juntos. Le pedimos a la Virgen que nos inspire y nos proteja», expresó el Intendente Leonardo Boto.

Con el ingreso de la imagen de la Virgen al Salón Cultural, se realizó la apertura a cargo del Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, quien luego de mencionar a los concejales presentes en la sesión, agradeció la presencia de instituciones y vecinos de nuestra ciudad

A continuación se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino para luego tomar la palabra Francisco Masci, representante de la Junta Municipal de Estudios Históricos, quien explicó el origen y significado de la celebración del Día de la Virgen de Luján.

Por su parte, el Padre Lucas García reflexionó sobre el mensaje de María: «Su grandeza estuvo en escuchar, acompañar y permanecer junto a quienes sufrían. En tiempos donde el individualismo y la confrontación nos alejan, María nos enseña el valor del cuidado, la reconciliación y la fraternidad, e invita a construir comunidades donde el bien común esté por encima de cualquier interés personal».

En el marco de la sesión, hicieron uso de la palabra las concejalas Sandra Rasentte y Florencia Price. Posteriormente se realizó la entrega de cuadros con la imagen de Nuestra Señora de Luján a cada una de las instituciones educativas presentes.

Participaron de la Sesión, integrantes del Honorable Concejo Deliberante, autoridades municipales, el Juez de Paz, Alfredo Reyes, la directora del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Viviana Mallol, Veteranos de Guerra de Malvinas, Fabian Bracamonte a cargo del Registro Civil, la presidenta del Consejo Escolar, Inspectora Jefa Regional de Gestión Privada, prof. Alejandra Gutiérrez, Jefa Distrital de Educación, prof. Mónica Costurie, representantes de instituciones de nuestra comunidad, vecinos y vecinas de Luján.

Publicado el sábado 9 de mayo de 2026