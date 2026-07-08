Luján celebró a lo grande el triunfo argentino

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

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El triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto, que le permitió clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, desató un multitudinario festejo en el centro de la ciudad de Luján.

Apenas finalizado el encuentro, cientos de vecinos comenzaron a llegar a la zona céntrica a bordo de autos, camionetas y motos, mientras otros lo hicieron caminando con banderas, camisetas y todo el color celeste y blanco.

Las principales calles del centro quedaron colmadas por familias, grupos de amigos y jóvenes que hicieron sonar bocinas, cantaron y alentaron al seleccionado argentino en una celebración que se extendió durante varios minutos.

Como ocurre en cada gran alegría deportiva, el punto de encuentro fue la Plaza Belgrano, donde confluyeron los festejos en un clima de entusiasmo y emoción, con la ilusión renovada de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026