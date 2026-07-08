Miércoles 8 de julio de 2026
→ Ver pronóstico

  • 9°C
  • H: 70%
  • P: 1015
  • V: Nor Noroeste

Luján celebró a lo grande el triunfo argentino

en el centro

Emoción y alegría.



Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

El triunfo de la Selección Argentina por 3 a 2 frente a Egipto, que le permitió clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026, desató un multitudinario festejo en el centro de la ciudad de Luján.

Apenas finalizado el encuentro, cientos de vecinos comenzaron a llegar a la zona céntrica a bordo de autos, camionetas y motos, mientras otros lo hicieron caminando con banderas, camisetas y todo el color celeste y blanco.

Las principales calles del centro quedaron colmadas por familias, grupos de amigos y jóvenes que hicieron sonar bocinas, cantaron y alentaron al seleccionado argentino en una celebración que se extendió durante varios minutos.

Como ocurre en cada gran alegría deportiva, el punto de encuentro fue la Plaza Belgrano, donde confluyeron los festejos en un clima de entusiasmo y emoción, con la ilusión renovada de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.