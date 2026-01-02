Luján celebra la llegada de los Reyes Magos en el Parque San Martín
Actividad
El lunes 5 de enero a las 19 horas.
El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una jornada recreativa para celebrar la llegada de los Reyes Magos, que se llevará a cabo el lunes 5 de enero, a partir de las 19 horas, en el Parque San Martín (Av. Pellegrini y Colón).
En vísperas del 6 de enero, día en que se celebra la llegada de los tres reyes magos, el partido de Luján festejará el acontecimiento junto a las familias, con propuestas lúdicas y recreativas al aire libre.
En este sentido, estarán presentes Melchor, Gaspar y Baltasar para recibir la carta de los más pequeños, mientras que RecreArte participará del evento brindando juegos y actividades.
Cabe aclarar que el evento se suspende en caso de lluvia.
