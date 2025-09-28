Domingo 28 de septiembre de 2025
Luján celebra con un desfile la primera peregrinación a caballo a la Virgen

Publicado el domingo 28 de septiembre de 2025

Con una gran convocatoria de público, se realizó el tradicional desfile homenaje a la Primera Peregrinación a Caballo al santuario de la Virgen de Luján.

La jornada comenzó a las 9:30 horas con la bendición de banderines de las agrupaciones en el palco oficial, ubicado en avenida Nuestra Señora de Luján entre Doctor Real y Almirante Brown.

Luego el acto protocolar y la recreación del Milagro de la Virgen. Se realizó el baile de Pericón Nacional frente al palco oficial, y a las 10:30 horas inició el desfile de agrupaciones tradicionalistas y círculos criollos, que partió desde la calle Cervantes por la Avenida Nuestra Señora de Luján para conmemorar su edición N⁰ 80.

