Luján busca recuperarse ante Fénix y defender la punta de la Zona B

Publicado el sábado 4 de julio de 2026

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Luján recibirá este domingo a Fénix desde las 15 horas en el Estadio 1° de Abril, partido correspondiente a la fecha 18 del torneo de la Primera C de AFA.

El conjunto dirigido por Martín “El Colo” Pérez Bianchi llega a este compromiso con el objetivo de volver a la senda de la victoria tras la derrota sufrida en la última jornada frente a Sportivo Barracas. A pesar de ese traspié, el Lujanero continúa como líder de la Zona B, posición que buscará sostener ante su público.

Con una campaña que lo mantiene entre los principales protagonistas del certamen, Luján intentará hacerse fuerte en casa frente a un rival que también necesita sumar porque viene último en la zona.

Se espera un importante acompañamiento de socios e hinchas en el Estadio 1° de Abril para respaldar al equipo en un partido que puede resultar determinante en la pelea por los primeros lugares de la tabla y el sueño Lujanero.

Publicado el sábado 4 de julio de 2026