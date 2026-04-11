Luján busca levantar ante Central Córdoba con técnico interino

Publicado el viernes 10 de abril de 2026

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El Club Luján se prepara para afrontar un nuevo compromiso este sábado desde las 15:30, cuando visite a Central Córdoba de Rosario, en el marco de la Zona B de la Primera C.

El equipo será dirigido de manera interina por el técnico de la Reserva, Adrián Brito, quien estará al frente tras la salida del anterior cuerpo técnico. En tanto, ya está confirmado que el lunes asumirá como entrenador el ex jugador del club, Martín “Colo” Pérez Bianchi.

En cuanto al presente futbolístico, Luján suma 5 puntos en el campeonato y buscará volver a la victoria para escalar posiciones en la tabla. Por su parte, Central Córdoba llega con 6 unidades, apenas una más que el conjunto lujanero, lo que anticipa un duelo parejo.

El árbitro del encuentro será Agustín Panizza.

Publicado el viernes 10 de abril de 2026