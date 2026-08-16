Luján busca estirar su ventaja en la cima

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026

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Luján visita este domingo a Atlético Lugano, desde las 15, en Tapiales, por una nueva fecha de la Primera C.

El equipo de nuestra ciudad llega como puntero de la Zona B y sabe que tiene una gran oportunidad para ampliar su ventaja. La derrota de Cañuelas le aseguró al Lujanero» seguir en lo más alto, con tres puntos de diferencia.

Enfrente estará Atlético Lugano, un rival que llega en un gran momento y acumula nueve partidos consecutivos sin perder, por lo que el desafío no será sencillo.

Luján va por una victoria que le permita seguir firme en la cima y, si consigue los tres puntos, sacar todavía más ventaja sobre sus perseguidores. El partido se jugará desde las 15, en este domingo del Día del Niño.

Publicado el domingo 16 de agosto de 2026